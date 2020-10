La casa di Twitter continua ad introdurre novità interessanti sul suo social network. Dopo aver avviato il test della funzione “leggi prima di condividere” sui dispositivi Android, questa ha pensato bene di portarla anche su iOS. Cosa cambia rispetto al passato? Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Twitter diventa più ricco che mai con la nuova feature “leggi prima di condividere”. Lo scopo dell’azienda è quello di prevenire condivisioni affrettate di articoli di vario genere. Da ora in poi, infatti, anche su iOS verrà chiesto all’utente di leggere l’articolo prima di ritwittarlo o citarlo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Twitter: utenti più consapevoli grazie alla nuova feature

Il noto social azzurro ha notato che la nuova feature “leggi prima di condividere” ha avuto gli effetti sperati sui dispositivi Android. Pare infatti che, da quando il test è stato avviato, il 40% in più degli utenti ha deciso di leggere gli articoli prima di condividerli. La cosa interessante sta nel fatto che spesso, a fine lettura, gli utenti hanno deciso di non ritwittare o citare più gli articoli. La feature, come detto, è finalmente arrivata anche su dispositivi iOS. Si spera che da ora in poi gli utenti saranno più consapevoli.

La nuova feature di Twitter non risulta essere specifica ma, è valida per tutte le tipologie di articoli. Questa, altro non è che una delle tante aggiunte che la casa ha fatto negli ultimi mesi per rendere il suo social più appetibile. Pare che stia riuscendo nel suo intento. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.