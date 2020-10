Amazon risulta essere famoso per l’elevata quantità di offerte che propone su prodotti di tutti i tipi. Molte volte, i prezzi diventano ancora più vantaggiosi grazie alla promozione di buoni sconto su quelli che vengono definiti “prodotto idonei”. Come funziona il tutto? Andiamo a scoprirlo insieme.

I buoni sconto Amazon su prodotti idonei sono dei codici da poter utilizzare solo su specifici articoli. La maggior parte delle volte, tali codici sono a tempo e utilizzo limitato (durano poche ore e possono essere utilizzati da un numero ben preciso di utenti). Ma dove si trovano e dove si riscattano? Ecco tutti i dettagli.

Amazon: dove trovare i buoni sconto sui prodotti idonei

Le modalità per recuperare codici sconto riguardanti prodotti idonei sono differenti. Molte volte, sono proprio le aziende dei prodotti in sconto a dispensarli agli utenti, ma non solo. Su Amazon esiste una sezione dedicata ai codici sconto di questo tipo. Basta recarsi nella sezione “offerte” e cliccare su “Coupons”. Vi troverete davanti ad una schermata che vi propone tutti i prodotti idonei e i relativi codici sconto a tempo limitato. I buoni possono essere sia aperti a tutti che riservati ad alcune categorie di clienti (es. iscritti Amazon Prime).

Applicare i buoni sconto al carrello risulta essere molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare, infatti, è selezionare il coupon nella pagina del prodotto interessato. L’opzione di selezione compare proprio sotto il prezzo del prodotto e, molte volte, è selezionato di default. Se non volete perdervi neanche un codice sconto Amazon riguardante prodotti tecnologici, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. In questo modo, nessuna promo vi sfuggirà mai più. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.