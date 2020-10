Un giocatore di Microsoft Flight Simulator si è imbattuto in una voragine molto profonda mentre sorvolava il Brasile. La fossa sotterranea ovviamente non esiste nella realtà, ma un glitch del gioco ha dato vita a questa bizzarra creazione. Il giocatore si è anche addentrato all’interno della voragine e ha registrato il tutto postandolo su Reddit. Se già la scoperta non fosse di per sé strana, nei meandri del crepaccio il glitch si è fatto ancora più inquietante.

Nel filmato vediamo che il terreno è deformato e allungato, come se fosse stato abbattuto da una forza misteriosa. Verso la fine del video, l’aereo inizia a girare a spirale e il cielo comincia piegarsi fondendosi con il terreno mentre il velivolo guizza nella grande fossa. Il post è ovviamente diventato subito virale e molti altri giocatori non hanno perso tempo per farsi un giro nel grande abisso. Stando ad alcuni report a quanto pare la fossa nasconde anche una pista di atterraggio sotterranea, ma eseguire un atterraggio sicuro lì dentro non è senz’altro facile.

Le meravigliose stranezze di Flight Simulator

La riproduzione altamente dettagliata della nostra Terra di Microsoft Flight Simulator ci consente di volare in luoghi del mondo reale, godere di panorami mozzafiato e ricercare dal cielo vecchi luoghi di ritrovo o ricordi della nostra infanzia. Tuttavia, ogni tanto i giocatori si imbattono anche in glitch memorabili come questo. La voragine effettivamente non è la prima bizzarria scoperta in Flight Simulator, anche altri difetti sono venuti alla luce di recente, come un gigantesco grattacielo causato da un piccolo errore di battitura. Chissà a questo punto quale altre meravigliose stranezze ci regalerà in futuro il simulatore di volo.