Eseguendo una nuova analisi sul cranio di una adolescente, risalente al primo medioevo inglese, i ricercatori hanno scoperto la tragica fine della ragazza. Sembrerebbe infatti che la ragazza abbia subito la mutilazione del naso e delle labbra.

Gli archeologi non hanno notizie sul motivo per cui le sia toccata questa macabra sorte, ma il modo in cui la mutilazione è stata eseguita potrebbe indicare che si sia trattato di una punizione che generalmente veniva inflitta ai delinquenti. Come ha spiegato Garrard Cole, ricercatore onorario presso l’Istituto di archeologia dell’University College di Londra e principale autore dello studio, “possiamo solo speculare su ciò che accadde in questo caso, ma la natura altamente formalizzata delle lesioni della ragazza suggerisce si sia trattato di sanzioni per azioni specifiche”.

La scoperta del cranio della giovane avvenne negli anni Sessanta ad Oakridge, nella contea meridionale dell’Hampshire, in alcuni scavi che vennero alla luce durante gli scavi per la costruzione di un complesso residenziale. Durante gli scavi fu rinvenuto soltanto il teschio della ragazza che fu poi incluso in una collezione curata da quello che ora è l’Hampshire Cultural Trust.

Dopo sessant’anni una nuova analisi del cranio svela dei macabri retroscena

Recentemente ci si è accorti che il cranio della collezione era ancora ricoperto di terra. Questo indicava che non era ancora mai stato analizzato, per questo Cole ha deciso di eseguire una profonda analisi sul reperto medioevale. L’analisi anatomica ha indicato che si trattava di un adolescente tra i 15 ed i 18 anni e tramite l’analisi del DNA è stato stabilito che si trattava di una ragazza.

Secondo la datazione al radiocarbonio eseguita sul reperto, l’adolescente visse tra il 776 e l’899 d.C. e in base all’analisi degli isotopi presenti nei denti, hanno stabilito che la ragazza non era cresciuta in Inghilterra.

L’analisi delle ferite sul cranio ha evidenziato la brutalità della punizione inflitta alla ragazza, inferte con una lama affilata e sottile, probabilmente un coltello di ferro. Probabilmente le ferite hanno portato la giovane alla morte. Non ci sono infatti degni di guarigione sulle ossa e la lesione al naso ha probabilmente danneggiato la rete arteriosa nella parte posteriore del naso portandola a soffocare a causa del sangue.

Non ci sono prove certe circa il motivo per cui la giovane sia stata mutilata, ma questo tipo di punizione è documentato nei codici legali formali dei governanti anglosassoni del X secolo, oltre cento anni dopo la morte della giovane di Oakridge.

Immagini: © G. Cole; Copyright Antiquity Publications Ltd. / enewsplanet