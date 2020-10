Dopo aver portato una marea di novità sui dispositivi Android e iOS, la casa di Facebook ha pensato bene di dare una rinfrescata anche alla versione web di WhatsApp. Sono ben 3 le novità principali dell’update web. Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo.

La nuova versione del client web di WhatsApp è la 2.2039.9. Come appena anticipato, questa porta in campo ben 3 novità interessanti. Arriva finalmente il collegamento ai cataloghi per gli utenti Business, la possibilità di silenziare le chat per sempre e una serie di nuove icone per allegati. Ecco tutto nel dettaglio.

WhatsApp Web: le tre novità della nuova versione

Come la versione Android e iOS, anche quella web ora supporta i collegamenti ai cataloghi di prodotti per gli utenti Business. Da ora in poi, tali utenti potranno consultare da web i cataloghi delle varie aziende (a patto che li abbiano) cliccando semplicemente sull’icona in alto a destra della chat. La seconda novità importante riguarda la possibilità di silenziare le chat per sempre. Feature molto utile comparsa per la prima volta sui dispositivi iOS, ora disponibile anche per tutti gli utenti web. La terza novità, anch’essa molto interessante, riguarda l’introduzione di una nuova serie di icone per gli allegati (già viste in una precedente versione).

L’aggiornamento di WhatsApp Web è stato rilasciato dalla casa nelle scorse ore, di conseguenza, risulta essere già disponibile per tutti gli utenti. Ricordiamo che le novità non finiscono qui. La casa di Facebook ha confermato di aver ancora molte feature appetitose da svelare. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.