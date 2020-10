Proprio nel giorno del suo decimo compleanno Instagram lancerà nuove funzionalità per ringraziare tutte quelle persone e utenti che nel corso di questi 10 anni hanno contribuito con la loro creatività a rendere la community sempre più famosa e utilizzata.

Da quando ha iniziato, le persone sono andate su Instagram per connettersi con i loro amici, esplorare i loro interessi e divertirsi. E così è nata una comunità globale, una comunità che ha fatto di più e contava di più di quanto avesser mai sognato.

Instagram, compleanno con nuove funzionalità

Dalla moda, al cibo, all’intrattenimento, ai viaggi, le persone su Instagram hanno plasmato il mondo che li circonda. Chi avrebbe potuto prevedere che nel 2014 l’astronauta Steven R. Swanson avrebbe condiviso il primo selfie caricato su Instagram dallo spazio, o che nel 2019 un umile piccolo uovo avrebbe battuto un record mondiale. In tutto questo, gli account dei meme ci hanno tenuti occupati e innumerevoli persone hanno trasformato le loro passioni in una vita su Instagram.

In questo momento, stiamo assistendo a enormi cambiamenti nel modo in cui le persone creano e apprezzano la cultura. Uno dei più profondi è lo spostamento del potere dall’organizzazione all’individuo. La cultura è la raccolta di storie che raccontiamo e crediamo che tutti abbiano qualcosa da dire. Ma spesso sono i giovani e i creator a innescare queste conversazioni. Stabiliscono le tendenze; segnalano il passo successivo.

Per stare al passo con il futuro, dobbiamo adattarci anche noi. La casa di Instagram è stata progettata in un momento diverso. Nei prossimi mesi noteremo alcuni importanti cambiamenti da parte del social media, come le schede per Reels e acquisti, e alcuni grandi miglioramenti alla messaggistica. Cercheranno di accelerare i modi in cui i creator possono guadagnarsi da vivere e le piccole imprese per vendere i loro prodotti.

Grazie a tutti questi cambiamenti, la community rimarrà il cuore di Instagram e rimarremo concentrati sulla protezione delle persone e sulla creazione di nuove funzionalità che combattono il bullismo, migliorano l’equità, affrontano l’equità e aiutano le persone a sentirsi supportate. Sappiamo che aggiornare un’app utilizzata da oltre un miliardo di persone è una grande responsabilità, ma è importante adattarsi. Questi cambiamenti aiuteranno la nostra comunità a creare nuove ondate di cultura.