Da qualche giorno, il noto operatore telefonico Tim ha portato in campo una promozione operator attack davvero irresistibile. Questa, infatti, offre ben 100 GB di traffico dati in 4G, e non solo, ad un prezzo davvero incredibile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Tim risulta essere uno degli operatori telefonini più famosi sul territorio italiano. Elogiato a lungo per la qualità delle sue reti, ha deciso di sorprendere alcuni suoi clienti con il lancio di una tariffa incredibile. Si chiama Tim Titanium New e può essere attivata solo da chi proviene da alcuni determinati operatori. Ecco cosa comprende.

Tim Titanium New: ecco cosa comprende e quanto costa

Tim Titanium New è la nuova promo operator attack del noto operatore telefonico italiano. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G. Subito dopo l’attivazione, vengono attivati sul numero altri 50 GB mensili di traffico dati. In totale, quindi, la tariffa comprende ben 100 GB. Il costo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro al mese. Possono aderire alla promo solo i clienti che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, PosteMobile e altri operatori telefonici virtuali.

Sono compresi nel costo mensile dell’offerta, il servizio Lo Sai e ChiamaOra e il piano tariffario Tim Base e Chat. L’attivazione può essere effettuata esclusivamente presso alcuni negozi aderenti e alcuni call center selezionati. L’attivazione ha un costo di 3 euro mentre la SIM di 10 euro. Al momento, non è stata comunicata una data di termine promozione. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne al più presto per non rimanere a mani vuote.