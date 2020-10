Twitter ha un nuovo strumento sperimentale chiamato Birdwatch e fa parte degli sforzi della piattaforma per espandere il suo arsenale di armi contro la disinformazione online. Apparentemente, lo strumento verrà aggiunto come opzione nel menu a discesa in cui gli utenti possono anche trovare i pulsanti Disattiva, Blocca e Segnala.

Un sacco di cose non sappiamo sull’idea, incluso se Twitter lo rilascerà effettivamente al pubblico o come potrebbe funzionare nella sua forma finale, ma abbastanza è trapelato che abbiamo una visione abbastanza equa della funzione che, a quanto risulta, è ancora all’inizio dello sviluppo e non sarebbe stato pubblicato prima delle elezioni negli Stati Uniti.

Twitter, la nuova funzione Birdwatch contro la cattiva informazione

Quando un utente aggiunge un post a Birdwatch, lo sta essenzialmente segnalando per moderazione. Potranno anche aggiungere note, che possono essere private o rese pubbliche, spiegando perché hanno contrassegnato quel particolare tweet. Se la funzione viene implementata, Twitter posizionerà una nuova icona che assomiglia a un binocolo nella parte inferiore di un tweet che mostra le note di Birdwatch degli utenti su di esso.

Inoltre, la piattaforma aggiungerà una nuova scheda denominata “Birdwatch Notes” sulla barra laterale dell’interfaccia in cui gli utenti possono tenere traccia dei loro contributi. Un portavoce ha detto: “Stiamo esplorando una serie di modi per affrontare la disinformazione e fornire più contesto per i tweet su Twitter. La disinformazione è un problema critico e testeremo molti modi diversi per affrontarlo“.

Mentre Birdwatch sembra essere progettato come uno strumento di moderazione inteso a dare a tutti il ​​potere di aggiungere note pubbliche potrebbe essere contro intuitivo rispetto a ciò che l’azienda sta cercando di realizzare.

Probabilmente dovremo attendere versioni future o un’implementazione più ampia per scoprire se Twitter consentirà a tutti gli utenti di aggiungere note che altre persone possono leggere o se solo utenti selezionati, come esperti verificati o moderatori, potranno fare quella.