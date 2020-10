Come molti di voi sapranno, Amazon ha ufficialmente svelato le date del sue evento di shopping più atteso dell’anno, il Prime Day. Per farsi perdonare del ritardo, la casa ha deciso di estendere la sua durata (48 ore contro le consuete 36). Quale miglior momento per portarsi a casa nuovi prodotti hi-tech se non proprio nel corso di tale evento?

Nonostante le offerte principali del Prime Day non siano ancora state svelate, qualcosa di interessante è già emerso. Oggi, in particolare, vogliamo parlarvi di un accessorio tecnologico che andrà in sconto per il noto evento di Amazon, UrbanTracker. A cosa serve? Scopriamolo insieme.

Amazon: UrbanTracker in promo per il Prime Day

UrbanTracker è un dispositivo in grado di geo-localizzare qualsiasi oggetto l’utente abbia a cuore. L’innovativa tecnologia di cui è dotato, lo rende affidabile in molteplici situazioni. UrbanTracker ha un design minimal e compatto. Viene venduto con una SIM internazionale e funziona perfettamente sia in ambienti chiusi che all’aperto. Ovviamente, il dispositivo può essere controllato direttamente dallo smartphone scaricando l’apposita app dedicata disponibile per iOS e Android.

All’acquisto il dispositivo viene proposto con un pacchetto base di 200 localizzazioni chiamato “Starter Pack”. Esaurite queste, bisognerà acquistarne altre all’interno dell’app. La SIM inclusa nella confezione non prevede abbonamenti. Come già detto, UrbanTracker sarà tra i prodotti in promozione durante il Prime Day (LINK PER L’ACQUISTO). Se non volete perdervi tutte le altre promo Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.