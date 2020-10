Google ha sostituito l’iconico logo a busta di Gmail con un design molto più in linea con gli altri prodotti Google. Il nuovo logo di Gmail è ora una M composta dai colori principali del marchio Google: blu, rosso, giallo e verde. Ora l’icona è molto più in linea con i loghi delle altre app Google come Google Maps, Google Foto, Chrome e molti altri prodotti.

Fast Company riferisce che Google ha preso in considerazione l’idea di eliminare del tutto la M o di rimuovere completamente il colore rosso di Gmail, ma le persone coinvolte negli studi di ricerca sugli utenti non erano soddisfatte dei cambiamenti. Gli studi, tuttavia, hanno aiutato Google a rendersi conto che la parte della busta del logo di Gmail non era un elemento di design critico, consentendo al team di sperimentare mantenendo la M e aggiungendo la tradizionale tavolozza dei colori di Google.

Look rinnovato per le app di Google

Il nuovo logo di Gmail sembra ancora prevalentemente rosso, con un piccolo tocco di giallo e il blu e il verde che sorreggono l’arco della M. Messo accanto agli altri loghi di Google, è difficile distinguerli, però. Google ha anche rinnovato i loghi di Calendar, Docs, Meet e Sheets per adattarli al nuovo design di Gmail.

I nuovi loghi fanno parte di un più ampio rinnovamento del software G Suite di Google, che ora è stato rinominato Google Workspace. Google sta tentando di unire Gmail, Chat e Docs in un unico pacchetto per competere meglio con l’approccio integrato di Microsoft Office e in particolare l’email di Outlook.