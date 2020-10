Microplastica, oltre 14 milioni di tonnellate presenti sul fondo degli oceani

Il fondale marino del mondo è disseminato di circa 14 milioni di tonnellate di microplastica, suddivise dalle masse di rifiuti che entrano negli oceani ogni anno, secondo l’agenzia scientifica nazionale australiana. La quantità di minuscoli inquinanti era 25 volte maggiore di quanto avevano dimostrato precedenti studi localizzati, ha affermato l’agenzia, definendola la prima stima globale delle microplastiche del fondo marino mondiale.

I ricercatori dell’agenzia, nota come CSIRO, hanno utilizzato un sottomarino robotico per raccogliere campioni da siti fino a 3.000 metri (9.850 piedi) di profondità, al largo della costa sud australiana. “La nostra ricerca ha scoperto che l’oceano profondo è un pozzo per le microplastiche”, ha detto la principale ricercatrice Denise Hardesty. “Siamo rimasti sorpresi di osservare elevati carichi di microplastica in una posizione così remota”.

L’elevata quantità di microplastica sui fondali marini

Gli scienziati, che hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista peer-reviewed Frontiers in Marine Science, hanno affermato che le aree con più rifiuti galleggianti generalmente avevano più frammenti di microplastica sul fondo del mare. “L’inquinamento da plastica che finisce nell’oceano si deteriora e si rompe, finendo come microplastiche“, ha detto Justine Barrett, responsabile dello studio. “I risultati mostrano che le microplastiche stanno davvero affondando sul fondo dell’oceano”.

Hardesty ha chiesto un’azione urgente per trovare soluzioni all’inquinamento marino da plastica, che colpisce gli ecosistemi, la fauna selvatica e la salute umana. “Il governo, l’industria e la comunità devono lavorare insieme per ridurre significativamente la quantità di rifiuti che vediamo lungo le nostre spiagge e nei nostri oceani”, ha detto in un’intervista.