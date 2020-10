Un nuovo aggiornamento di Windows 10 ora consente di disabilitare manualmente Bing per velocizzare la ricerca. Secondo un nuovo blog più recente di Windows, questa modifica rimuoverà gli annunci da Windows Search e può anche portare a risultati di ricerca di qualità superiore quando si cerca di trovare qualcosa sul disco locale. Anche questi risultati verranno forniti più velocemente, poiché taglieremo fuori Bing dal processo di ricerca.

Questo dovrebbe essere un processo più semplice, ma i passi che trovate qui sotto sono l’unica modalità disponibile per disattivare Bing. Si tratta di passaggi destinati ad utenti esperti dato che bisogna apportare delle modifiche nell’Editor del Registro di Sistema, e fare errori qui porterebbe al crollo dell’intero sistema. Tale trucchetto inoltre potrebbe portare in un successivo aggiornamento ad un utilizzo elevato della CPU, come confermato su Windows Latest. Se volete continuare comunque, prima di procedere effettuate un backup del registro per sicurezza.

Come disabilitare Bing nella ricerca di Windows 10

Dopo aver eseguito il backup del registro, fate clic sul pulsante Windows per aprire Windows Search.

Digitate “regedit”.

Aprite l’editor del registro.

Nell’Editor del Registro di sistema, nel campo del percorso sopra le directory, andate al seguente percorso: ” Computer \ HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Explorer” (senza i segni “)

Se la cartella Explorer non è presente, fate clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Windows e creare una chiave denominata “Explorer” – di nuovo, senza i segni “

Fate clic con il tasto destro all’interno del riquadro destro.

Selezionate Nuovo> Valore DWORD (32 bit).

Assegnate un nome al valore “DisableSearchBoxSuggestions” – di nuovo, senza i segni ”

Impostate il valore su 1. Potrebbe essere necessario aprire il nuovo valore DisableSearchBoxSuggestions.

Riavviate Windows.

Ricordiamo di eseguire questi passaggi a vostro rischio e pericolo. Rimuovere Bing porterà a degli effettivi vantaggi, ma se non vi sentite sicuri e non volete rischiare di danneggiare il vostro PC durante il processo, allora il nostro consiglio è di chiedere aiuto ad un utente più esperto o semplicemente attendere un futuro aggiornamento di Microsoft.