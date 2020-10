Un aggiornamento minore di YouTube TV per Android vede Google cambiare il nome dell’app in “YT TV“. Inoltre, anche l’icona dell’app Android / Google TV è stata leggermente modificata. La versione 4.40 per Android vede il nome dell’app cambiare da “YouTube TV” a “YT TV”.

Questa modifica si riflette sulle schermate home e sui lanciatori di app, ma non sulla pagina delle informazioni sull’app o sulla scheda del Play Store. L’abbreviazione corrisponde a “YT Music” e vede “YT TV” spostarsi a destra dell’applicazione di streaming audio.

YouTube TV cambia nome e stile sulla piattaforma Android

Per la maggior parte delle persone, YouTube TV è ora l’ultimo elemento nel loro cassetto delle app disposto in ordine alfabetico, anche se questo potrebbe porre alcune sfide durante la ricerca a seconda del programma di avvio del dispositivo. Il cambiamento di oggi significa che questo non è più il caso per la maggior parte, se non tutti, gli utenti. Questa nuova versione è ancora disponibile tramite il Play Store.

Nel frattempo, sul fronte Android TV / Google TV, un altro aggiornamento vede la modifica della scheda dell’app YouTube TV. In precedenza era il pulsante di riproduzione rosso di YouTube seguito da “TV” su uno sfondo bianco. Questo è anche il modo in cui appare il marchio in-app.

Ora è l’icona e “YouTube TV” dietro una scheda nera, con entrambi che si estendono da bordo a bordo. La modifica dello sfondo lo distingue da YouTube e dal collegamento YouTube Music . Un vantaggio è che si distingue nel carosello delle app, sebbene gli utenti di Chromecast con Google TV abbiano sempre accesso ad esso nella nuova scheda “Live“.

Ulteriori novità per YouTube sono: i nuovi abbonati a YouTube TV possono ottenere un Chromecast gratuito con Google TV, il telecomando del nuovo Chromecast può rimappare il suo pulsante YouTube su YouTube TV, Music e Kids, YouTube TV perde i canali Fox Regional Sports il 1 ° ottobre dopo l’estensione.