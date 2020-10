Nonostante siano passati circa 3 anni dal suo lancio ufficiale, Fortnite continua a registrare numeri da capogiro. Possiamo tranquillamente dire che si tratta di uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi anni. La casa produttrice, Epic Games ha intavolato una nuova partnership con Nintendo per il lancio di una console Switch molto speciale. Ecco tutti i dettagli.

Ebbene sì, i prodotti limited edition relativi al mondo di Fortnite vanno letteralmente a ruba e Nintendo lo sa bene. E’ proprio a ragione di ciò che la casa ha deciso di collaborare nuovamente con Epic Games per il lancio di una Switch esclusiva. Scopriamo il contenuto del bundle e dove acquistato al prezzo più basso.

Fortnite: ecco la Nintendo Switch limited edition

Quella appena presentata da Nintendo risulta essere la seconda Switch di Fortnite in edizione limitata. Il bundle comprende: console con design esclusivo dedicato al noto battle royale, joy-con giallo e joy-con blu a tema, Dock Station per Nintendo Switch dal design esclusivo, videogioco Fortnite pre-installato sulla console, codice per riscattare un’esclusiva skin del gioco e 2000 V-Bucks. Il tutto, ad un prezzo di listino non proprio competitivo, 329,99 euro.

Il bundle debutterà ufficialmente sul mercato il prossimo 30 ottobre, tuttavia, è già possibile prenotarlo al prezzo più basso garantito sul noto sito di e-commerce Amazon (LINK PER L’ACQUISTO). Considerando che si tratta di una console limited edition, è probabile che questa vada sold-out molto in fretta. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.