I geologi scoprono l’effettiva velocità di creazione di nuove terre

Sebbene non possiamo vederla in azione, la Terra sforna costantemente nuove terre. Ciò avviene nelle zone di subduzione, dove le placche tettoniche si schiacciano l’una contro l’altra e nel processo solcano catene di vulcani attraverso i quali il magma può salire. Parte di questo magma non fuoriesce, ma si mescola e si trasforma appena sotto la superficie. Quindi cristallizza come nuova crosta continentale, sotto forma di una catena montuosa. Gli scienziati hanno pensato che le catene montuose della Terra si siano formate attraverso questo processo nel corso di molti milioni di anni. Ma i geologi del MIT hanno ora scoperto che il pianeta può generare nuova terra molto più rapidamente di quanto si pensasse in precedenza.

L’interessante scoperta dei geologi

In un articolo pubblicato sulla rivista Geology, il team mostra che parti della catena montuosa della Sierra Nevada in California si sono sollevate sorprendentemente velocemente, in un periodo di appena 1,39 milioni di anni, più del doppio di quanto previsto per la regione. I ricercatori attribuiscono la rapida formazione della terra a una massiccia esplosione di magma.

“La cosa davvero entusiasmante delle nostre scoperte è che, con la nuova geocronologia ad alta precisione, siamo stati in grado di datare la rapidità con cui è avvenuto il processo di formazione della crosta e abbiamo dimostrato che questo grande volume di nuova crosta è stato posto in posizione estremamente rapida” dice l’autore principale dello studio Benjamin Klein, che ha svolto la ricerca come studente laureato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Atmosfera e del Pianeta (EAPS) del MIT. “È stato una specie di istante. È stato un po ‘più di 1 milione di anni, ma in tempi geologici, è stato super veloce.”