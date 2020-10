Il colosso della mela morsicata sa come sorprendere i suoi fan. Nelle scorse ore, infatti, ha annunciato ufficialmente l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12. Come già preannunciato da vari leaker, il keynote si terrà il prossimo 13 ottobre. Come al solito, Apple non ha dato informazioni in merito a ciò che verrà presentato. Ecco cosa aspettarsi.

Il protagonista indiscusso dell’evento Apple del 13 ottobre sarà, senza dubbio, iPhone 12. Ricordiamo che, quest’anno, la casa della mela morsicata presenterà ben 4 differenti smartphone. I melafonini, però, potrebbero non essere gli unici protagonisti. Scopriamo tutti i dettagli.

iPhone 12: la verità sta per arrivare

Dopo mesi di attesa, la verità sta per giungere. Il prossimo 13 ottobre vedremo ufficialmente i nuovi iPhone 12 in azione. L’invito all’evento, come al solito, presenta uno slogan: “Hi, Speed”. Che la velocità degli smartphone sarà il punto di forza di quest’anno? Tutti e 4 gli iPhone 12 dovrebbero montare il nuovo chip A14 Bionic già presentato con iPad Air. Inoltre, tutti e quattro avranno display OLED. Il design sarà diverso rispetto a quello degli iPhone 11 e le varianti Pro avranno caratteristiche esclusive (sensore LiDAR e, forse, display ProMotion).

Come già accennato, gli iPhone potrebbero non essere gli unici protagonisti dell’evento. Gli analisti parlano di un possibile debutto del tanto atteso AirTag, delle AirPods Studio e di un nuovo HomePod. Se così fosse, ci troveremmo davanti ad uno degli eventi di presentazione Apple più ricchi degli ultimi tempi. Non ci resta che aspettare il prossimo 13 ottobre, ore 19:00 italiane, per scoprire la verità. Vi invitiamo a seguirci quel giorno per tutti gli aggiornamenti in diretta.