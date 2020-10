Portal TV, il dispositivo multimediale di Facebook che funziona con la TV di casa, si sta aggiornando con una serie di nuove funzionalità e servizi incluso il supporto per Netflix e Zoom. La società introdurrà anche modi più semplici per avviare Netflix e altre app di streaming video tramite pulsanti one-touch, oltre ad espandere la sua selezione di storie offerte attraverso la funzione Story Time, aggiungendo nuovi modi di utilizzare gli effetti AR e introducendo il controllo vocale in lingua spagnola, tra le altre cose.

Portal TV offre attualmente l’accesso a una gamma di servizi di streaming, tra cui Amazon Prime Video, Showtime e Sling TV. Ma, fino ad ora, mancava uno dei servizi di streaming più importanti – Netflix. Facebook afferma che Netflix verrà ora introdotto su Portal TV in tutti i paesi in cui Portal è disponibile. Introdurrà anche un nuovo telecomando che includerà pulsanti one-touch per l’avvio di app di streaming, come Prime Video, Netflix e il proprio Facebook Watch. Questo verrà fornito con i nuovi dispositivi Portal TV a partire da oggi e sarà venduto nei negozi nelle prossime settimane.

Anche Zoom approda sui dispositivi Portal

Netflix ha iniziato a essere distribuito alle unità Portal TV tramite un aggiornamento la scorsa notte, quindi tutti gli utenti di Portal TV dovrebbero avere l’app disponibile sin da ora. Anche Facebook sta portando Zoom nei suoi dispositivi Portal per le videochiamate. Ad agosto, Zoom aveva confermato già precedentemente i suoi piani per supportare i display intelligenti, tra cui Echo Show e Google Nest Hub Max, oltre a Portal di Facebook.

Con il supporto a Portal, gli utenti di Zoom saranno in grado di ospitare una videochiamata con un massimo di 25 persone sullo schermo, sfruttando al contempo il suono ad alta fedeltà del dispositivo e la sua Smart Camera basata su AI per chiamate in vivavoce. Il supporto verrà aggiunto a Portal Mini, Portal e Portal + in tutte le regioni in cui il dispositivo è disponibile.