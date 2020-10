Tra qualche giorno, Apple presenterà finalmente i nuovi iPhone 12. Nel frattempo, un noto leaker, Ice Universe, ha deciso di parlare del futuro iPhone 13. Secondo quanto dichiarato, il melafonino del 2021 continuerà a mantenere l’iconico notch nella parte superiore del display. L’unica differenza starà nelle dimensioni. Ecco tutti i dettagli.

Nonostante non sia stato ancora presentato, i leaker hanno confermato che i nuovi iPhone 12 non subiranno variazioni alla tacca del display. E’ a ragione di ciò che in molti aspetteranno proprio iPhone 13 nella speranza di una sua rimozione. La cattiva notizia, però, è arrivata nelle scorse ore. Sarà davvero così?

Apple: il notch non scomparirà sui melafonini del 2021

Ebbene sì, rimarranno delusi tutti coloro che credevano di veder scomparire la tacca dal display degli iPhone 13. Stando a quanto dichiarato da Ice Universe, questa sarà ancora presente ma avrà dimensioni leggermente minori a quella vista fino ad ora. In particolare, sarà più sottile. Apple sta costantemente lavorando ad un modo per eliminarla definitivamente ma, al momento, ancora non è riuscita a trovare una soluzione adeguata. Ovviamente, la casa farà di tutto per convincere gli utenti all’acquisto.

Ice Universe risulta essere famoso per aver dato, in passato, diverse informazioni in anticipo sui prodotti della mela morsicata. Un leak del genere, però, risulta essere molto azzardato. Manca ancora molto tempo al lancio dei nuovi melafonini e Apple potrebbe decidere di cambiare idea sui suoi piani da un momento all’altro. Le speranze, quindi, non sono ancora del tutto esaurite. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.