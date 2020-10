Razer, nota azienda di periferiche da gaming è rinomata anche per aver realizzato molti prodotti interessanti che vanno oltre il mercato hardware per PC. Niente tuttavia ci aveva preparato all’ultima impresa della compagnia: una carta di credito prepagata con illuminazione a LED. A quanto pare l’iconico logo Razer posto sulla parte anteriore della carta si illumina di verde ogni volta che viene utilizzata per pagamenti contactless. Tuttavia, ci sono altri due tipi di carta: una versione virtuale per un’app di portafoglio digitale o una carta nera standard priva di illuminazione.

Molti si staranno chiedendo il perché di questa strana manovra. Perché Razer dovrebbe realizzare una carta di credito prepagata? Ebbene, la carta è stata progettata in modo che i clienti possano guadagnare alcuni dei “premi gamificati unici di Razer”. Razer afferma che il suo sistema di ricompense è diverso dai programmi di fidelizzazione, in quanto consente ai titolari di carte di monitorare, segnare e riscattare i premi in base alle attività e alle transazioni quotidiane.

Razer Card, come funziona e come ottenerla?

Come la Apple Card e Apple Pay, la Razer Card consentirà ai clienti di utilizzare la carta insieme a Razer Pay, l’app del portafoglio elettronico dell’azienda disponibile a Singapore e in Malesia. I possessori di carte prepagate possono ottenere un rimborso dell’1% su acquisti selezionati e del 5% sugli articoli acquistati direttamente tramite il negozio online di Razer.

La carta è attualmente in versione beta, quindi i clienti possono ottenere uno sconto temporaneo del 10% sugli acquisti tramite il negozio online Razer con la possibilità di riscattare “fino a $ 2.000 di equipaggiamento Razer e aggiornamenti gratuiti della carta”. Razer non ha specificato quale tipo di ricompense saranno riscattabili, ma ci piace pensare che almeno una di queste possa essere un laptop da gaming.

Sfortunatamente, la beta della scheda Razer luminosa è disponibile solo a Singapore per le prime 1.337 persone che si iscrivono. Razer non ha commentato per quanto tempo durerà la beta o in quali altri paesi potrebbe arrivare la Razer Card. Speriamo che la scheda ottenga un lancio completo e che magari introduca successivamente anche una versione con la classica illuminazione RGB.