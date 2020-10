Tra qualche giorno, il 13 ottobre, Apple terrà un evento speciale di presentazione. Non ci sono dubbi sul fatto che il protagonista indiscusso sarà il nuovo iPhone 12. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, però, potrebbe esserci qualche sorpresa in più. Pare, infatti, che la mela morsicata sia pronta per lanciare una nuova serie di cover per iPhone e caricatori innovativi basati sulla tecnologia MagSafe. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

La tecnologia MagSafe non è nuova sui dispositivi Apple. Questa, infatti, è stata presente sui MacBook per diversi anni prima dell’abbandono nel 2016. A breve, potrebbe ritornare in campo con una serie di accessori per iPhone innovativi. Scopriamoli insieme.

Apple: caricatori e custodie MagSafe all’evento del 13 ottobre?

Il prossimo 13 ottobre, Apple potrebbe presentare una nuova custodia per iPhone in grado di ricaricare il dispositivo via wireless utilizzando la tecnologia MagSafe. I nuovi melafonini, infatti, dovrebbero essere dotati di un cerchio di magneti sotto la scocca proprio per sfruttare la tecnologia. La custodia non sarà l’unica novità. Si parla, infatti, anche di due caricatori wireless: MagSafe Charger e MagSafe Duo Charger. Il primo permetterà di caricare un unico dispositivo, mentre il secondo ben 2 contemporaneamente.

Ricordiamo che nei mesi scorsi, diversi leaker avevano parlato del possibile arrivo sul mercato di una versione rinnovata dello sfortunato AirPower. Saranno i prodotti MagSafe a far dimenticare il fallimento di Apple con l’ambizioso tappetino di ricarica wireless? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.