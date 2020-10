Apple ha trovato un modo per velocizzare le spedizioni dei suoi prodotti. Fino ad oggi, tutti gli utenti che hanno acquistato prodotti della mela morsicata sul sito ufficiale, se li sono visti recapitare dai vari magazzini generali o direttamente dalla Cina. Da ora in poi, la situazione cambierà. La casa, infatti, ha deciso di trasformare tutti i suoi store fisici in veri e propri centri di distribuzione. Quali saranno le differenze?

Le spedizioni di prodotti Apple, grazie alla nuova politica, diventeranno molto più veloci. Se il destinatario del prodotto risulta essere vicino ad un Apple Store, l’azienda invierà il suo prodotto direttamente dal negozio. In questo modo, si risparmierà tempo e non solo. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple: spedizioni più veloci in America e Canada

Ad aver notato il cambiamento di politica del colosso di Cupertino, il noto sito americano Bloomberg. Stando a quanto dichiarato, più che di un cambiamento, si tratterebbe di un esperimento. Apple, infatti, ha deciso di testare la politica solo negli store americani e canadesi. Se l’esperimento darà i risultati sperati, l’azienda lo estenderà anche alle altre parti del mondo. Ricordiamo che Apple non è la prima azienda che spedisce prodotti direttamente dai suoi negozi. Già molte case americane hanno attuato la stessa mossa per ottenere diversi benefici.

Spedire direttamente dai negozi permette di aumentare il margine di guadagno e di ridurre i costi e i tempi delle spedizioni. Il tutto, ha un effetto benefico anche sull’ambiente. Quando arriverà tale iniziativa anche in Italia? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.