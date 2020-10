Gli adulti che sono in sovrappeso possono affrontare un rischio maggiore di sviluppare un caso grave di Covid-19, secondo un nuovo avviso dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). L’agenzia di sanità pubblica ha affermato da tempo che le persone obese hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente se hanno un’infezione da coronavirus. La minaccia rappresentata dal sovrappeso non è così chiara, ma è abbastanza forte da essere aggiunta all’elenco delle condizioni mediche che “potrebbero” mettere le persone a “maggior rischio di malattie gravi”, ha riferito il CDC. L’ avviso aggiornato è apparso sul sito web del CDC questa settimana.

Gli esperti di salute utilizzano l’indice di massa corporea per determinare lo stato di peso di una persona. La metrica confronta il peso di una persona rispetto alla sua altezza. Per gli adulti, un BMI compreso tra 18,5 e 24,9 è considerato normale. Quelli con un BMI compreso tra 25 e 29,9 sono in sovrappeso e quelli con un BMI di 30 o superiore sono obesi (potete calcolarlo qui). Avere un BMI più elevato non significa necessariamente che qualcuno sia grasso, ma è correlato a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiache, ictus, alcuni tipi di cancro e una serie di altre gravi condizioni mediche. Più di 7 adulti su 10 negli Stati Uniti sono in sovrappeso o obesi, afferma il CDC.

Essere in sovrappeso può portare ad essere intubati e si ha un maggior tasso di mortalità

I medici hanno osservato all’inizio della pandemia che l’obesità era un fattore di rischio per i casi gravi di Covid-19. Le persone con obesità hanno tassi più elevati di disturbi respiratori e un volume polmonare ridotto, che richiedono loro di lavorare di più per ogni respiro. Uno studio pubblicato a luglio sulla rivista Obesity ha rilevato che tra 684 pazienti Covid-19 ricoverati a New York, quelli in sovrappeso avevano circa il doppio delle probabilità di richiedere un tubo di respirazione e circa il 40% in più di probabilità di morire rispetto ai pazienti con un peso normale.

Un altro studio del Regno Unito ha rilevato che rispetto alle persone nella categoria di peso normale, le persone in sovrappeso avevano fino al 39% in più di probabilità di essere ricoverate in ospedale. L’entità del rischio è stata ridotta dopo che i ricercatori hanno tenuto conto della salute e dei dati demografici come il fumo, l’attività fisica e l’etnia. I cambiamenti metabolici legati all’eccesso di peso riducono la capacità del sistema immunitario di combattere le malattie e questo probabilmente gioca un ruolo quando si tratta dei risultati del Covid-19. Altre condizioni per le quali vi sono prove limitate di un aumento del rischio di un caso grave di Covid-19 includono malattie del fegato, diabete di tipo 1 e infezione da HIV, afferma il CDC.