Una densa colonna di fumo alta ben 15 Km. Il vulcano Grimsvotn, il più grande dell’Islanda, ha deciso di svegliarsi dopo sette anni di riposo e ha ripreso la sua attività eruttiva. L’eruzione ha causato il blocco dell’aeroporto internazionale di Keflavik, il maggiore dell’Islanda e la No fly zone imposta su un raggio di 120 miglia nautiche attorno al vulcano ha di fatto annullato il traffico aereo nell’intera isola.

L’avvertimento della crescente minaccia arriva dall’Islandic Met Office (IMO), che afferma che l’attività sismica presso il vulcano Grímsvötn è aumentata durante l’ultimo mese. In effetti, mostra molteplici indicazioni che presto potrebbe avvenire una massiccia eruzione.

Grimsvotn, il vulcano influenzerebbe l’aviazione

L’ultimo grave incidente del vulcano è stato nel 2011, quando un’eruzione massiccia e insolitamente potente ha espulso cenere per 20 km nell’aria. Secondo Yahoo News, il codice colore dell’aviazione per il vulcano è stato portato dal verde al giallo il 1 ° ottobre. Secondo lo United States Geological Survey, un codice giallo è il secondo livello di avviso più basso ed è definito come un vulcano che mostra segni di disordini elevati rispetto all’attività di fondo nota.

Gli scienziati affermano che la preoccupazione deriva dalla deformazione del suolo che sta superando i livelli visti prima dell’eruzione del vulcano del 2011, che a sua volta ha causato la chiusura dello spazio aereo islandese e la cancellazione di 900 voli.

Il vulcano è stato recentemente osservato “gonfiarsi” quando nuovo magma entra di nuovo nelle camere sottostanti. L’aumentata attività termica risultante ha sciolto più ghiaccio. Inoltre, l’attività sismica localizzata è aumentata. Sono passati poco più di dieci anni dall’eruzione vulcanica dell’Eyjafjallajökull in Islanda.

Questo incidente ha causato il blocco dello spazio aereo europeo con quasi tutti i voli in Europa e attraverso l’Oceano Atlantico sospesi per quasi una settimana. Ciò era dovuto alla grande quantità di cenere dell’eruzione del vulcano lanciata in aria, un grave pericolo per i motori degli aerei.

Si ma come avviene ciò?

Poiché la cenere vulcanica è composta da minuscole particelle di roccia, ha un effetto fortemente abrasivo sugli aerei. Ciò significa che può distruggere la superficie esterna della fusoliera dell’aereo, il che può essere una notizia particolarmente negativa per le ali. Un’altra parte vulnerabile del velivolo è il parabrezza, che può essere rapidamente oscurato o addirittura frantumato dalla cenere sospesa nell’aria.

Tuttavia, la parte più vulnerabile di un aereo che vola attraverso una nuvola di cenere vulcanica sono i suoi motori. Quando la cenere vulcanica calda entra in un motore a reazione, si riscalda, provocando la fusione della cenere e l’adesione come ammassi di materiale fuso. Questo può raffreddare, solidificare e distruggere rapidamente un motore, rendendolo completamente inoperativo e lasciando l’aereo senza alimentazione.

Inutile dire che l’industria aeronautica è già in uno stato fragile a causa della crisi sanitaria globale. Anche se al giorno d’oggi potrebbero non esserci così tanti passeggeri in viaggio, gli aeromobili stanno ancora trasportando carichi preziosi di notevole importanza economica.

Molte compagnie aeree sono già state duramente colpite dagli eventi di quest’anno. Un’eruzione vulcanica che porta alla chiusura totale dell’aviazione transatlantica avrebbe un impatto negativo sulle economie su entrambe le sponde dell’Atlantico, anche se durasse solo una settimana.