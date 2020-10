Vodafone è uno degli operatori telefonici più conosciuti sul territorio italiano. Trovare una sua tariffa a prezzo basso risulta essere un’impresa assai difficile. A sorpresa, nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di lanciare una promo operator attack che farà gola a molti utenti. Scopriamo in cosa consiste.

Ancora una volta il bersaglio principale di Vodafone è Iliad. La nuova tariffa punta proprio a togliere una grossa fetta di clienti all’operatore francese. Riuscirà nel suo intento? Ecco cosa comprende la succulenta promozione.

Vodafone: l’offerta da capogiro per clienti Iliad e non solo

Il nome della tariffa di cui parliamo è “Special 100 Digital Edition”. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro. Sono compresi nel costo dell’offerta i servizi “chiamami”, “recall” e “happy black”. Il prezzo della tariffa rimarrà bloccato per ben 24 mesi. Happy black è in promozione a 0 euro al mese invece di 1,99 euro.

Come già accennato, possono attivare la promozione solo coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, PosteMobile e Fastweb. L’attivazione può essere effettuata direttamente online o presso un qualsiasi centro Vodafone autorizzato. Il costo di attivazione + SIM è totalmente gratuito. Trattandosi di un’offerta speciale, Vodafone la terrà in campo per un periodo di tempo limitato. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.