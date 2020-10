Ancora una volta Apple ha dimostrato il suo elevato interesse per il mercato indiano. Nelle scorse ore, la casa ha annunciato l’arrivo di una promozione molto interessante per tutti i suoi clienti indiani. Chiunque acquisterà un iPhone 11 a partire dal 17 ottobre, riceverà in omaggio un paio di AirPods. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

La promozione Apple non arriva a caso. Il colosso di Cupertino ha sfruttato la nota festività del Diwali per attirare maggiormente l’attenzione degli utenti. Una mossa del genere rende l’idea in merito al grosso interesse della casa per il mercato del paese. Ricordiamo, infatti, che Apple non lancia quasi mai promozioni di questo tipo.

Apple: AirPods gratis insieme ad iPhone 11 in India

Il mercato indiano è uno dei più floridi al mondo. Apple da diversi anni sta cercando di ritagliarsi la sua fetta, ma l’impresa si sta rivelando più difficile del previsto. Ê a ragione di ciò che, a partire dal prossimo 17 ottobre, gli utenti indiani che acquisteranno un iPhone 11 riceveranno in regalo un paio di AirPods. Al momento, l’azienda non ha dato i dettagli in merito alla promozione. Non è noto, ad esempio, per quanto tempo sarà possibile sfruttare l’offerta.

Il sito fa riferimento ad iPhone 11. É probabile, però, che la promozione valga anche per le varianti Pro. Negli ultimi tempi, Apple sembra essere sempre più propensa a lanciare promozioni in occasione di particolari eventi. Che deciderà di proporre qualcosa di simile anche per il mercato europeo? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.