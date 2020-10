Gli uccelli sono altruisti e condividono il cibo con altri meno fortunati

Le persone non sono le uniche a mostrare simpatia ed altruismo. Anche gli uccelli sembrano preoccuparsi del destino dei conspecifici. Notano quanto cibo hanno già gli altri e poi condividono il loro con persone a cui non è stato dato. “Sembrano prendere in considerazione l’uno il punto di vista dell’altro nella loro decisione, e quindi sembrano mostrare simpatia”, ha detto il biologo di Utrecht Jorg Massen, in un esperimento con gazze dalle ali azzurre. Ha pubblicato le sue scoperte insieme ai colleghi dell’Università di Vienna e dell’Università svedese di Lund su Scientific Reports.

Il grande altruismo degli uccelli

Aiutare gli altri è stato a lungo considerato un tipico comportamento umano. Ma è diventato chiaro che non è limitato solo agli esseri umani. I primati e alcuni altri mammiferi sociali mostrano un comportamento prosociale. “La mia ricerca precedente ha dimostrato che gli uccelli a volte fanno anche qualcosa per qualcun altro”, dice Massen. “La domanda era, tuttavia, se questo è un comportamento ‘istintivo’ che è radicato, o se questo comportamento è flessibile, e se questi uccelli potrebbero anche prendere in considerazione quanto sia grande il bisogno dell’altro animale”.

Per indagare sulla prosocialità negli uccelli, Massen ha sottoposto a un esperimento le gazze dalle ali azzurre. Ha dato a una gazza dalle ali azzurre un’abbondanza di vermi della farina, una prelibatezza popolare per questi uccelli, anche le altre gazze avevano accesso ai vermi della farina o non hanno ricevuto nulla. La gazza ha quindi avuto l’opportunità di condividere la porzione di vermi della farina con i conspecifici attraverso una rete metallica.

I ricercatori hanno scoperto che le gazze sono inclini a condividere il cibo con i loro coetanei. Tuttavia, distinguono tra il fatto che gli altri abbiano o non abbiano cibo e successivamente soddisfano tale mancanza. “Le femmine principalmente condividevano con gli altri se non avevano niente. I maschi, invece, condividevano sempre.