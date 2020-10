Raggi X, l’intelligenza artificiale aiuta a eseguire una migliore radiografia

Gli algoritmi di intelligenza artificiale (AI) possono leggere i raggi X del torace e gli specialisti in radiologia, interpretazioni potenzialmente rapide, risparmiare risorse e liberare gli esperti per altri compiti. Le radiografie del torace sono lo studio diagnostico più comune utilizzato nei reparti di emergenza, quindi trovare un modo per semplificare il flusso di lavoro intorno a loro può essere fondamentale, ha affermato un team di IBM Almaden Research.

In uno studio pubblicato su JAMA Network Open, il team guidato da Joy T. Wu, ricercatrice post-dottorato, ha rivelato che il loro algoritmo di intelligenza artificiale ben addestrato si è comportato al livello o al di sopra del livello degli esperti in radiologia per identificare varie caratteristiche sulle radiografie.

L’intelligenza artificiale per eseguire i raggi X

“Questo studio indica il potenziale utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei futuri flussi di lavoro radiologici per interpretazioni preliminari che prendono di mira i risultati più diffusi, lasciando le letture finali eseguite dal medico curante per cogliere ancora eventuali potenziali errori dai risultati a grana fine meno prevalenti,” ha detto il team. Rendere possibile ai radiologi presenti la correzione rapida delle letture prodotte automaticamente potrebbe portare a flussi di lavoro radiologici basati sulla dettatura accelerati, una migliore precisione e costi di assistenza ridotti, hanno spiegato.

Per valutare come il loro algoritmo avrebbe funzionato in un contesto reale, il team ha raccolto dati e valutato sia l’algoritmo che le prestazioni dei residenti tra febbraio 2018 e luglio 2020. Il team ha confrontato la precisione con cui l’algoritmo leggeva le radiografie frontali del torace antero-posteriore (AP) con le prestazioni di cinque esperti del terzo anno di centri medici accademici in tutto il paese.

Per addestrare l’algoritmo è stato utilizzato un set di dati di addestramento di 342.126 raggi X del torace anteriore provenienti da pronto soccorso e centri di assistenza urgente. Per giudicare le prestazioni comparative, il team si è concentrato su nove risultati: tubi delle vie aeree, versamento pleurico, opacità, edema polmonare, cardiomegalia, atelettasia, linee vascolari centrali, consolidamento e nessuna anomalia.

Durante l’esame delle prestazioni sulla base dei risultati individuali, il team ha scoperto che i punti operativi dei residenti erano sulla o molto vicini alla curva operativa del ricevitore (ROC) per quattro risultati: nessuna anomalia, opacità, versamento pleurico e tubi delle vie aeree. Erano anche al di sotto del ROC per due reperti (edema polmonare e cardiomegalia), ed erano al di sopra di esso per tre risultati (atelettasia, linee vascolari centrali e consolidamento).