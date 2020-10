Xeropan, la piattaforma di educazione digitale all’avanguardia per imparare l’inglese, porta in Italia una nuova esperienza per l’apprendimento. L’app ha lo scopo di colmare il divario tra i libri di testo e i processi di apprendimento obsoleti, avvalendosi di moderni strumenti pedagogici e della gamification per consentire ai suoi utenti di imparare la lingua inglese ovunque e in qualunque momento divertendosi.

A livello globale, Xeropan conta già 1 milione di utenti ed è attiva in 160 paesi, offrendo agli utenti più di 2.600 lezioni, 8.000 espressioni linguistiche e più di 100 opportunità di conversazione su oltre 102 argomenti. Attraverso l’utilizzo di Xeropan per 20 minuti al giorno, gli utenti ottengono contenuti di apprendimento pari a 2,5 anni e mezzo di corsi. Ogni lezione dura dai 5 ai 7 minuti e sono strutturate ad hoc per ogni livello, da A1 per i principianti fino ad arrivare al livello C2 esperto. Xeropan è disponibile in versione Free e PRO sia per web sia per app su Android e iOS.

Grande successo per Xeropan in Italia

In Italia, Xeropan, conta 25.000 utenti attivi mensilmente di cui 23.000 via app e 2.000 via web. Il 45% degli utenti italiani inizia ad imparare la lingua inglese dal livello principiante mentre solo il 5% da intermedio. In generale, l’app è maggiormente utilizzata da donne tra i 18 e i 34 anni tuttavia sopra i 55 anni di età sono gli uomini ad utilizzare maggiormente Xeropan.

Una nota particolare dell’Italia rispetto a tutti gli altri Paesi è che più della metà degli utenti italiani si prefigge l’obiettivo di utilizzare Xeropan per sostenere un esame di lingua. Il dato è interessante perché negli altri Paesi, invece, questa opzione è la meno popolare poiché abitualmente si punta maggiormente a studiare l’inglese per migliorare le proprie competenze lavorative o per viaggiare.

Non solo, tra le tre principali città a livello internazionale da cui provengono gli utenti di Xeropan, due sono italiane: Milano e Roma. Inoltre, una delle feature più apprezzate nel nostro Paese è quella dedicata agli esercizi di conversazione in tempo reale. Infatti, gli italiani sembrano essere bravi nella grammatica, ma desiderano migliorarsi nella conversazione e per questo motivo Xeropan ha sviluppato un bot grazie al quale è possibile allenarsi a conversare in situazioni reali come fare il check-in in un hotel, chiamare un taxi o ordinare al bar.

Gamification per principianti e lezioni specialistiche per appassionati

L’app offre due possibili modalità per studiare e migliorare l’inglese. Gli utenti possono decidere di immergersi in un mondo in stile cartone animato e vivere un’avventura accompagnati dal Professor Max, il loro insegnante privato e madrelingua, per costruire una macchina del tempo e attraversare 12 periodi storici per salvare il mondo. Il Professor Max motiva, corregge, aiuta, intrattiene e mantiene gli avventurieri concentrati in vista dell’obiettivo finale.

Gli utenti già appassionati alla lingua inglese possono, invece optare per un altro approccio ovvero concentrare i loro sforzi su aree specifiche come la grammatica, la conversazione, la pronuncia, le espressioni idiomatiche o il vocabolario. Attraverso video di vita reale, spiegazioni grammaticali dettagliate, quiz interattivi, trailer di film, esercizi di conversazione, spettacoli televisivi, vocaboli contestualizzati, contenuti di YouTube e chatbot, Xeropan consente di assimilare nuove nozioni, fare pratica e testare momenti di conversazioni come nella vita reale.

L’obiettivo di Xeropan è infatti quello di rendere l’istruzione efficiente, misurabile e di aumentare il successo degli studenti ed è anche l’unica app esistente esperta del settore dell’insegnamento di una lingua straniera che utilizza la deep gamification poiché consente un maggior coinvolgimento da parte dell’utente e permette agli appassionati di sviluppare capacità e acquisire conoscenze in modo più mirato.

La versione 2.0 di Xeropan, nata nel 2016, è disponibile in 15 lingue tra cui italiano, ungherese, giapponese, tedesco, francese, hindi, portoghese, coreano e inglese. Nel giugno 2020 il team presenta Xeropan 4.0 completamente rinnovato nel suo look e nell’esperienza. Inoltre, durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, Xeropan ha sostenuto l’educazione digitale rendendo le sue funzioni PRO gratuite per le scuole ed è stata premiata da EdTech Breakthrough, uno dei più rinomati programmi di premi per la tecnologia educativa.