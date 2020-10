Android, come impostare le scorciatoie delle app con Google Assistant

È fantastico sapere che l’Assistente Google ora funzioni con alcune app di terze parti. Molti attendevano la possibilità di gestire applicazioni tramite l’assistente virtuale, e finalmente ne hanno la possibilità, anche se con qualche anno in ritardo. Tuttavia, la produttività è produttività. Supponendo che l’implementazione della funzione ti abbia colpito, assicurati di aver aggiornato il tuo Android all’ultima versione del sistema operativo, così come tutte le app nel Google Play Store. Da qui, si può decidere di impostare le scorciatoie per le applicazioni.

Google Assistent sui prodotti Android

Quali app sono disponibili per tale funzione? Al momento non esiste un elenco finito, quindi si presume che stiamo parlando di app utilizzate da milioni di persone e in circolazione da molti, molti anni. Tipi di app con nomi di famiglia come Twitter, Facebook, YouTube e Gmail. Per fortuna, c’è un semplice trucco che puoi usare per vedere sia le app che supportano queste scorciatoie, sia quali comandi vocali devi pronunciare per attivarle. Basta stringere bene il telefono e avviare l’Assistente Google (o comunque lo si avvia) e dire “I miei collegamenti”. Quando lo fai, verrai indirizzato a una schermata specifica, con una sezione dove sta scritto “Tutte le scorciatoie per le tue app”.

Tocca l’icona più accanto a tutte le scorciatoie che desideri attivare e le troverai nella sezione “Le tue scorciatoie” dell’elenco di ciascuna app. Tocca l’icona della matita accanto a una di queste scorciatoie per regolare la frase di attivazione in base a ciò che desideri. Poiché hai nuove frasi di attivazione per avviare azioni nelle app, puoi persino collegarle a una routine di Google se, ad esempio, devi immediatamente attivare un tweet ogni giorno come parte del processo di sveglia mattutina.

Ph. credit. telefonino.net