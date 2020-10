Il noto operatore virtuale Kena Mobile continua a sorprendere con il lancio di offerte senza precedenti. L’ultima sorpresa è arrivata nelle scorse ore e si chiama “Kena 8,99”. Stiamo parlando di una promozione flash che farà gola a molti utenti. Andiamo a scoprire insieme in cosa consiste.

Kena Mobile è uno degli operatori virtuali più famosi sul territorio italiano. Forte della copertura di Tim, è solito lanciare tariffe a prezzi stracciati per alcune categorie di utenti. La promo Kena 8,99 lanciata nelle scorse ore coinvolge gli utenti che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad e alcuni operatori virtuali. Ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile: ecco la nuova promozione flash

Kena 8,99 Flash è senza dubbio una delle tariffe telefoniche più appetitose presenti al momento sul mercato. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 8,99 euro. Sono compresi nel costo dell’offerta i servizi come Lo Sai e Chiama Ora. Un’ottima opzione per tutti coloro che necessitano di una grossa quantità di GB in mobilità.

Possono sottoscrivere l’offerta tutti coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, LycaMobile e altri operatori telefonici virtuali. Il costo di attivazione è di 4,99 euro mentre quello della SIM è gratuito. L’offerta può essere sottoscritta online, tramite call center, tramite app o presso un qualsiasi centro autorizzato. Salvo proroghe, il termine ultimo per aderire alla promozione è il 15 ottobre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph Credit: kenamobile.it