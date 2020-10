La complessa situazione scaturita dalla pandemia ha modificato radicalmente gli scenari dell’intera vita umana, sia dal punto di vista sociale che da quello economico e culturale. Siamo stati obbligati a svolgere moltissime attività esclusivamente online. Approfittando delle circostanze e delle possibilità offerte dalle odierne infrastrutture tecnologiche, il 18 settembre scorso la WIPO (World Intellectual Property Organization) ha inaugurato la sua prima mostra dedicata a intelligenza artificiale e proprietà intellettuale. L’esposizione, dal titolo AI and IP: A Virtual Experience, è interamente virtuale e rimarrà aperta fino al prossimo 18 dicembre.

Un’innovativa unione fra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale

Fino a poco tempo fa, concetti quali invenzione e creazione erano di esclusivo appannaggio degli esseri umani. I sistemi di tutela della proprietà intellettuale sono stati sviluppati nel corso dei secoli per incentivare lo svolgimento di tali attività umane a vantaggio della società e dell’intera umanità, compito finora svolto con grande efficacia. Ma ora sorge una domanda impegnativa: quale impatto avrà l’intelligenza artificiale su questi sistemi e sul panorama creativo globale?

Con il passare del tempo, man mano che le moderne tecnologie basate sull’intelligenza artificiale si diffondono in tutti i settori dell’economia e influenzano in misura sempre crescente la nostra vita quotidiana, sorge l’esigenza di comprendere meglio i cambiamenti che l’intelligenza artificiale porterà, specialmente per quanto riguarda l’innovazione, la creatività, i sistemi e le politiche volti a garantire la sopravvivenza di queste attività.

La mostra, la prima nel suo genere organizzata dalla WIPO, offre ai visitatori un’opportunità interattiva per conoscere questa tecnologia del tutto nuova e per esplorare alcuni dei numerosi modi in cui promette di trasformare la cultura e l’industria. Visitandola si intraprende un emozionante viaggio virtuale che scandaglia il rapporto tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale e l’influenza che l’intelligenza artificiale esercita sull’arte, sulla musica, sull’intrattenimento e sulla tecnologia in genere.