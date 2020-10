Oramai molti degli appassionati di gaming giocano in live, dunque in multiplayer. Gli esempi sono tanti, partendo da videogame FPS classici come Call of Duty, fino ad arrivare a veri e propri fenomeni di massa come Fortnite. Di conseguenza, è chiaro che oggi quasi nessun player potrebbe più fare a meno di un collegamento a Internet, e della possibilità di giocare con persone a distanza, quindi in remoto. Per una questione di divertimento, certo, ma anche per la varietà di opzioni disponibili. Il live ha dunque cambiato il modo di giocare, influenzando qualsiasi nicchia, compresa quella del gambling.

Cos’è il live gambling

Sebbene si tratti di un settore molto diverso da videogiochi canonici come gli sparatutto, anche il gioco d’azzardo ha pescato a piene mani dalla soluzione tecnologica del live. In cosa consiste, quindi, il live gambling? Nella possibilità di collegarsi ad una sala da gioco reale, ma restando a casa, per merito di un software che gestisce pure il collegamento ad una serie di telecamere installate in un casinò fisico e sui tavoli da gioco. Un esempio concreto può essere fatto citando il casinò di StarCasino e la sua modalità live che, come spiegato nelle recensioni dei blog di settore, permette agli utenti iscritti di giocare alle roulette dal vivo. Non si finisce qui, dato che in realtà esiste anche una seconda modalità live, stavolta incentrata sul betting. Oggi, infatti, alcuni casinò telematici specializzati permettono di scommettere sui match nel pieno del loro svolgimento, con le quote che variano continuamente, in base agli eventi registrati durante le partite. Si parla ad esempio dei minuti che mancano alla conclusione, dei cartellini, dei gol di differenza e molto altro ancora.

I motivi del successo del live gambling

È facile capire perché il gambling dal vivo piace così tanto agli appassionati e non. In primo luogo, dà la possibilità a chiunque di frequentare un casinò vero, con croupier veri e visibili su schermo, senza per questo lasciare la propria abitazione. Ne consegue una sensazione di realismo molto più ampia, se si fa il confronto con un semplice software di gioco d’azzardo, privo di questa opzione. In secondo luogo, le sale dal vivo permettono agli utenti di scegliere fra diversi tavoli: alcuni di questi, essendo pensati per i VIP, permettono di accedere a puntate più alte e dunque a vincite superiori. In sintesi, in termini di varietà e di versatilità non ci sono paragoni con i casinò online classici. Un altro vantaggio è il seguente: ci si può godere le giocate nel pieno dell’adrenalina, anche per merito di alcune videocamere posizionate sul tavolo, che forniscono in certi casi dei replay delle azioni salienti in slow motion (proprio come si vede in TV).

In sostanza, il live ha già cambiato il gioco d’azzardo e chissà quali altri novità potrà portare in questo mondo: non resta che attendere per capire quali saranno i nuovi sviluppi in questo senso.