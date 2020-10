Secondo uno studio condotto da ricercatori dell’University College di Londra (UCL), in Inghilterra, diverse specie di mammiferi potrebbero essere vulnerabili al Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19. Pubblicato sulla rivista Scientific Reports, la ricerca ha rilevato che 26 animali erano suscettibili alle infezioni.

I ricercatori hanno cercato di capire se le mutazioni nella proteina ACE2 (a cui il nuovo coronavirus si lega con la sua proteina spike per infettare le cellule umane) in 215 animali diversi ridurrebbe la stabilità del complesso di legame tra la proteina del virus e la proteina ospite.

“Volevamo guardare oltre gli animali studiati sperimentalmente per vedere quali potrebbero essere a rischio di infezione e garantire così ulteriori indagini“, commenta in una nota Christine Orengo, l’autore principale dello studio.

Focolai in altre specie potrebbero minacciarli di estinzione o danneggiare i mezzi di sussistenza di coloro che dipendono da queste specie. “Gli animali possono anche fungere da serbatoi per il virus, con il potenziale di infettare gli esseri umani in seguito“, aggiunge Orengo.

La ricerca

Il team ha condotto analisi strutturali più dettagliate per alcuni animali al fine di ottenere una migliore comprensione di come i rischi di infezione possono differire tra le specie. Confrontando i loro risultati con altri dati sperimentali, stabiliscono dei limiti per prevedere quali animali sono a rischio di infezione e quali è improbabile che siano contaminati.

I risultati mostrano che la maggior parte degli uccelli, dei pesci e dei rettili non sembra essere a rischio di infezione da Sars-CoV-2. La probabilità, tuttavia, è molto maggiore quando si tratta di mammiferi, come pecore e grandi primati (scimpanzé, gorilla e oranghi per esempio).

“I dettagli dell’infezione dell’ospite e la gravità della risposta sono più complessi delle interazioni della proteina con ACE2, quindi la nostra ricerca continua a esplorare le interazioni che coinvolgono altre proteine ​​nel virus dell’ospite“, giustifica Orengo.

La professoressa Joanne Santini, coautrice della ricerca, avverte che è necessario stare attenti agli animali, in particolare quelli domestici e quelli che vivono nelle fattorie, per monitorare eventuali sintomi di Covid-19 mentre sono ancora gestibili. “Può anche essere importante impiegare misure igieniche quando si tratta di animali, simili ai comportamenti che tutti abbiamo imparato quest’anno per ridurre la trasmissione e per le persone infette isolarsi dagli animali, così come dagli altri“, conclude Santini.