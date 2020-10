Manca circa un mese all’uscita di Xbox Series X e Series S e PlayStation 5, ma la stampa, gli influencer e persino alcune celebrità stanno già iniziando a mettere le mani sulle prime versioni delle console. Mentre Xbox ha inviato più unità alla stampa e agli influencer, Sony tuttavia sta adottando una strategia differente favorendo celebrità come Travis Scott e ora persino il Burger King. Ebbene si, pare che Sony abbia lanciato una sorta di teaser per la presentazione della nuova dashboard di PS5 attraverso la nota catena di fast-food. Una trovata davvero bizzarra, ma allo stesso tempo geniale.

Il Re svela un primo assaggio della nuova interfaccia utente di PS5 prima del suo reveal ufficiale

L’account Twitter ufficiale di Burger King ha pubblicato infatti uno strano video con l’inquietante mascotte dell’azienda, il Burger King in persona. Nella clip il Re apre una busta da cui fuoriesce un bagliore blu accompagnato da un breve suono in sottofondo, subito dopo la busta viene richiusa e compare una data che rimanda al 15 ottobre, ovvero domani. Traducendo il tutto possiamo dire con certezza che il Burger King ci ha appena svelato un primo assaggio della nuova dashboard di PlayStation 5, rivelando quello che presumibilmente è il suono di avvio della nuova console.

Anche se non c’è altro al momento, questo è probabilmente un suggerimento per un presunto reveal della nuova interfaccia utente di PS5, che per l’appunto potrebbe avvenire proprio domani. Finora Sony e PlayStation hanno mantenuto i dettagli sull’interfaccia utente della loro console al segreto, quindi la curiosità è molto elevata. Ovviamente queste sono solo supposizioni, per scoprire la verità a questo punto non ci resta che attendere la giornata di domani.