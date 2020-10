Facebook e Instagram annunciano la loro fusione e ciò riflette sul cambiamento di Facebook Messenger. Al posto dell’iconico colore blu del logo l’azienda darà spazio ai colori già visti su Instagram. Questo nuovo look non riguarderà solo il logo, ma ogni spazio che era contrassegnato dal blu.

Facebook incrementerà nuovi temi tra cui Pride, Love e Tie-Dye. Con 10 milioni di persone che personalizzano le loro conversazioni ogni giorno, l’azienda sa quanto la personalizzazione è importante, per questo il nuovo update includerà anche reaction personalizzate, adesivi per i selfie e la nuova modalità sparizione.

Facebook Messenger, quando arriverà il nuovo cambio di look?

Tra le altre funzionalità già implementate segnaliamo Watch Together e la Dark Mode, arrivate su Messenger lo scorso anno. Messenger verrà inoltre introdotto all’interno di Portal, e presto anche di Oculus, così potremo stare con i nostri cari e i nostri amici ovunque.

Questa fusione tra Instagram e Facebook arriverà per gli utenti del Nord America “molto presto“, ma ancora non c’è una data ufficiale. Non è stata fatta al momento nessuna menzione per quanto riguarda il territorio europeo. Il nuovo aggiornamento di Messenger è tuttavia disponibile negli store mobile.