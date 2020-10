Mario ha celebrato il suo 35° anniversario quest’anno e per l’occasione sono state annunciate diverse iniziative e gadget a tema. Nintendo non ha ovviamente perso tempo per lanciare anche una raccolta celebrativa dal nome Super Mario 3D All-Stars, pubblicato di recente per Switch. Per continuare i festeggiamenti Nintendo ha deciso di stringere anche una collaborazione con PUMA una nuova collezione di scarpe a tema dedicate a titoli classici contenuti in Super Mario 3D All-Stars. I modelli utilizzati sono delle sneakers Future Rider, Clyde e RS-Fast.

Delle scarpe dal gusto retrò

La Future Rider, con dettagli ispirati a Super Mario 64 del 1996, è disponibile in un colore bianco e marrone chiaro e poi decorato con l’inconfondibile tonalità blu e rosso di Mario. I mattoni dell’intersuola presentano una stampa a mattoni aderente, mentre un abbellimento alato sul tallone e uno speciale cartellino strizzano l’occhio al Cappello alato di Mario. Clyde si ispira a Super Mario Sunshine, un titolo per GameCube che ha debuttato nel 2002. Le sneakers sfoggiano una tomaia marrone chiaro e rossa con una striscia Formstripe stampata ad acqua che riprende la natura tropicale del gioco e il suo uso costante della meccanica dell’acqua. Queste meccaniche dell’acqua vengono riprese ulteriormente sul cartellino, che vede Mario sfoggiare il suo cannone ad acqua FLUDD.

L’ultimo nella lista delle sneaker a tema Mario è la RS-Fast dedicata a Super Mario Galaxy del 2007 per Nintendo Wii. Una sneaker in stile running che mescola nero, bianco, viola e argento metallizzato con una stampa di stelle astrali, vanta anche un’iterazione argentata della stella distintiva del gioco sul pannello laterale. La collezione Nintendo x PUMA Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile tramite il webstore PUMA e rivenditori come Foot Locker dal 27 novembre. Non c’è stata menzione al momento di una data di uscita confermata per l’Europa, ma si spera in un annuncio successivo.