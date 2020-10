Arrivano notizie importanti per tutti i possessori di uno smart band di Xiaomi. Secondo alcuni indizi trovati nel codice sorgente di We Fit il prossimo Xiaomi Mi Band 5 potrebbe includere una nuova funzione per misurare la temperatura corporea così da rilevare al volo la presenza di febbre. Al momento la notizia non è stata ancora confermata dalla casa cinese ed è da prendere tutto con le dovute pinze.

Una misura preventiva

Stando al codice trapelato la novità dovrebbe giungere con l’arrivo presumibilmente del prossimo aggiornamento dell’app (o uno dei prossimi). Ma il dettaglio più importante riguarda i modelli compatibili: sembra che la possibilità di misurare la temperatura corporea non sarà una caratteristica esclusiva dello Xiaomi Mi Band 5, ma potrebbe arrivare anche sui modelli usciti in precedenza (a cominciare da Mi Band 2).

Questo perché è una caratteristica che sembra sfruttare sia il battito cardiaco, che il confronto con un termometro esterno per la prima misurazione (quindi sarà possibile “tarare” il dispositivo). Ovviamente ci si chiede quanto possa essere affidabile questa novità, ma la risposta è presto detta: probabilmente la misurazione della temperatura corporea tramite Xiaomi Mi Band fungerà da misura preventiva più che da parametro assoluto. Nonostante il margine di errore, rimane comunque una caratteristica più che interessante, soprattutto visto il periodo particolare in cui ci troviamo.