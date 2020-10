Epic Games continua a regalare soddisfazioni con il suo videogioco di punta Fortnite. Nelle scorse ore, la casa ha rilasciato un importante aggiornamento del titolo che porta in campo una marea di novità interessanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

L’update di cui parliamo oggi è, ovviamente, il tanto atteso 14.30. Questo arriva dopo circa 2 settimane dal lancio del 14.20. Introdotta una nuova modalità di gioco, un importante skin del mondo Marvel, tanti cosmetici di Halloween e molto altro ancora.

Fortnite: Daredevil arriva nel noto battle royale

Con l’aggiornamento 14.30, Epic Games ha deciso di introdurre un nuovo personaggio del mondo Marvel. Questa volta, è toccata a Daredevil. Gli utenti potranno guadagnare la skin giocando all’apposito torneo (partito ieri) o acquistandola nel negozio oggetti nei prossimi giorni. A corredare il costume, ovviamente, anche una serie di cosmetici a tema. Come già anticipato, Epic Games ha deciso anche di introdurre una nuova esclusiva modalità a tempo limitato, ”Rally Royale”. Questa rimarrà in gioco per un periodo di tempo limitato.

Oltre a queste novità gia disponibili nel gioco, anche una marea scovate dai dataminer nei codici dell’update ma ancora non ufficialmente rilasciate. In particolare, introdotti i primi file in merito ad un evento live di fine stagione, ma non solo. Aggiunti anche una marea di cosmetici relativi alla festività di Halloween. Le novità non si fermano qui. Nelle prossime settimane, Epic Games rilascerà un nuovo aggiornamento che, probabilmente, conterrà informazioni importanti in merito alla prossima stagione 5. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: epicgames.com