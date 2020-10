Oculus Quest 2, il nuovo visore per realtà virtuale di Facebook è ora disponibile. Il Quest 2 è una versione più economica e rinnovata dell’originale Quest del 2019. Ha lo stesso design autonomo senza necessità di un PC, ma con un nuovo chipset e un grande aumento nella risoluzione dello schermo e nella durata della batteria del controller. Il device parte da 349,00 € per il modello base da 64 GB e 449,00 € per la versione da 256 GB, un calo di prezzo significativo rispetto l’originale Quest.

I preordini di Quest 2 sono già aperti da settembre attraverso il sito di Oculus e vari rivenditori online. È stato difficile acquistare un Quest originale per gran parte dello scorso anno, a causa dei persistenti problemi di fornitura, ma il Quest 2 sembra ancora essere ampiamente disponibile.

Il successore economico e potenziato di Oculus Quest

Come già risaputo l’Oculus Quest 2 migliora alcuni dei maggiori difetti dell’originale, in particolare i suoi problemi di peso e bilanciamento. Oculus ha anche ampliato la sua libreria giochi dal lancio e ha una lista di titoli in arrivo promessi per la fine dell’anno. L’unico potenziale problema è che avremo bisogno di un account Facebook insieme ad un account Oculus per poter utilizzare il visore.

Oculus Quest 2 si pone come sostituto dell’originale, infatti a partire dal prossimo anno sarà l’unico visore di realtà virtuale di Facebook, poiché la produzione del Rift S verrà interrotta in primavera. Il prodotto ha ancora una concorrenza di fascia alta, tra cui il Valve Index e il prossimo HP Reverb G2. Ma se state cercando una soluzione relativamente economica per la realtà virtuale che non necessità di un PC, Quest è al momento l’unico visore in vendita con tali caratteristiche.