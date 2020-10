Come anticipato attraverso un bizzarro video di Burger King, Sony ha oggi svelato sul blog ufficiale PlayStation la nuova interfaccia utente (UX) che accompagnerà i giocatori su PlayStation 5. Oramai manca solo un mese al lancio della console, e i tempi sono caldi per offrire al pubblico un primo sguardo della nuova dashboard di PS5. Secondo Sony la nuova UX garantirà un’esperienza fortemente ancorata all’utente con una serie di strumenti essenziali fruibili in tempo reale e totalmente intuitivi.

Una nuova esperienza di gioco con PlayStation 5

Si parte dal nuovo Control Center, da qui possiamo accedere a tutte le funzioni più importanti attraverso la pressione del pulsante PlayStation posto sul controller DualSense, tutto senza mai lasciare il nostro gioco. Sony ha anche introdotto le nuove Attività, in sostanza una versione ampliata e modernizzata dei classici Trofei. Queste vengono visualizzate attraverso delle comode schede nel Control Center e consentono di scoprire cosa ci siamo persi, saltare direttamente in un livello o ad una sfida dove dobbiamo sbloccare l’obiettivo di turno, e molto altro ancora.

Alcune schede possono essere messe in modalità immagine e fissate sullo schermo così da averle sempre a portata di sguardo mentre giochiamo in tempo reale. Possiamo persino vedere dei video guida ufficiali a secondo del gioco per sbloccare determinati obiettivi, il tutto sempre in tempo reale. Anche la navigazione dell’interfaccia, il passaggio da un gioco all’altro e le partite online risulta tutto più fluido poiché gli ingegneri Sony hanno ricostruito l’intero stack software della console alla rete. Per tutte le novità vi invitiamo a dare un’occhiata al video di presentazione ufficiale Sony qui sopra. Vi ricordiamo che PlayStation 5 è prevista per il 19 novembre in versione standard con lettore ottico e una versione “digital-only” senza lettore.

Ph. Credit: PlayStation Blog