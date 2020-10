Amazon non smette mai di sorprendere con le sue promozioni giornaliere. Anche oggi, i prodotti tecnologici in offerta sono una marea. In questo articolo andiamo a scoprire quelli che sono i pezzi più interessanti.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni hi-tech del giorno

Sony PlayStation 4 Slim , console da gaming, memoria interna da 500 GB, un Dualshock incluso, bundle speciale comprendente FIFA 21, codice promo PS Plus della durata di 14 giorni, codice promo FUT 21. E’ in promozione speciale a soli 289,99 euro , invece di 349,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, console da gaming, memoria interna da 500 GB, un Dualshock incluso, bundle speciale comprendente FIFA 21, codice promo PS Plus della durata di 14 giorni, codice promo FUT 21. E’ in promozione speciale a soli , invece di 349,99 euro. – Apple iPad di ottava generazione , tablet con display da 10.2 pollici, performante chip A12 Bionic, sistema operativo iOS, sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID, compatibile con Apple Pencil di prima generazione e Smart Keyboard, memoria interna da 32 GB, connettività Wi-Fi e LTE. In promozione nella variante grigio siderale a soli 489,90 euro , invece di 529,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, tablet con display da 10.2 pollici, performante chip A12 Bionic, sistema operativo iOS, sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID, compatibile con Apple Pencil di prima generazione e Smart Keyboard, memoria interna da 32 GB, connettività Wi-Fi e LTE. In promozione nella variante grigio siderale a soli , invece di 529,00 euro. – KUNGIX, smartwatch con funzione di monitoraggio dell’attività fisica e della salute , display touchscreen a colori, impermeable con certificazione IP68, ampia compatibilità con dispositivi Android e iOS. In offerta a soli 39,99 euro , invece di 49,99 euro ( extra sconto del 10% da selezionare nella pagina del prodotto). – LINK PER L’ACQUISTO

, display touchscreen a colori, impermeable con certificazione IP68, ampia compatibilità con dispositivi Android e iOS. In offerta a soli , invece di 49,99 euro ( da selezionare nella pagina del prodotto). – Alcatel 1S 2019, smartphone con display HD+ da 5.5 pollici, processore Octa Core dinamico, memoria RAM da 3 GB, memoria interna da 32 GB, doppia fotocamera posteriore, sistema operativo Android 9 Pie, sensore d’impronta e sblocco con riconoscimento facciale. In promozione a soli 89,90 euro, invece di 109,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com