Ormai sembra sempre più chiaro che il contagio in Europa sia fuori controllo, in alcuni paesi più che in altri. In Italia abbiamo registrato un significativo aumento negli ultimi giorni, ma la situazione è comunque ben lontana da quella francese. In Francia, solo ieri, sono stati registrati ben 30.621 nuovi casi, un record assoluto per l’Europa; il precedentemente record era di più di 26.000.

La situazione è grave tanto che il governo francese ha già in mente misure alquanto restrittive per cercare di rallentare il contagio. L’ultima di queste azioni sarà il coprifuoco notturno per la capitale, Parigi, e altre otto città. Tra le 21:00 e le 06:00, nessuno potrà uscirà di casi se non per motivi validi.

Le nuovo regole varranno per almeno un mese. Il governo, non solo con questa misura, spera di poter abbassare il numero dei contagi giornalieri a sotto 3.000. Si tratta di un traguardo molto impegnativo.

Coronavirus: in Francia e negli altri paesi

Come detto, sebbene la situazione in Francia sembra essere ben peggiore che negli altri paesi, in realtà in Europa la situazione è comunque complicata tanto che dei 399.000 casi di ieri, il vecchio continente ne ha registrati 153.503. A livello di morti è stato superata la soglia dei 1.000 in un singolo giorno, tanti, ma molto lontani dai numeri dei primi mesi della pandemia; solo in Russia questo numero è risultato il più alto di sempre con 286.

Il fatto che il numero dei morti sia così basso ha un effetto negativo sulla popolazione che tende a rilassarsi e a pensare che il peggio sia passato. Il problema è che gli ospedali stanno tornando a riempirsi e questo è un dato alquanto preoccupante.