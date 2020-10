AC Milan e Google hanno stretto una partnership per portare l’atmosfera di San Siro direttamente nelle case dei tifosi rossoneri. A causa delle restrizioni imposte dal governo per far fronte alla pandemia di Covid-19, allo stadio ora può accedere solo un numero ristretto di spettatori, ma grazie all’Assistente Google e agli smart speaker Google Nest i sostenitori milanisti potranno rivivere, almeno in parte, quelle stesse emozioni seduti comodamente sul divano di casa.

La nuova Action di Milan sull’Assistente Google, già disponibile su tutti i dispositivi smart Google Nest, permette di accedere a una serie di funzionalità che, non solo renderanno la partita molto più intensa, ma faranno vivere appieno ai tifosi rossoneri la propria passione. Sarà possibile consultare News, podcast e molto altro, per iniziare basterà un semplice “Hey Google, parla con Milan”.

Lo stadio a casa dei tifosi rossoneri grazie alla nuova Action di Google e AC Milan

Ad esempio poco prima di ogni partita sarà possibile ascoltare la formazione ufficiale, come avviene allo stadio, con “Hey Google, chiedi a Milan la formazione”. Durante il match potranno essere riprodotti anche i cori milanisti, così che i tifosi potranno sostenere la squadra anche da casa: “Hey Google, chiedi a Milan i cori dei tifosi”.

Per ascoltare i podcast e le ultime notizie provenienti dal mondo rossonero basterà invece dire “Hey Google, chiedi a Milan i podcast” oppure “Hey Google, chiedi a Milan le ultime news”. Attraverso l’Assistente Google sui prodotti Nest, infine, saranno anche disponibili le telecronache di tutte la partite del Milan e l’audio-descrizione dei match casalinghi per i tifosi ipovedenti: “Hey Google, chiedi a Milan la telecronaca della partita”, e ancora “Hey Google, chiedi a Milan l’audiodescrizione della partita”. Per scoprire tutte le novità basterà chiedere al vostro Assistente Google, “Hey Google, Parla con Milan”.