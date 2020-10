Google Search On 2020, gli obiettivi dell’azienda grazie all’IA

Google è senza dubbio una delle multinazionali più importanti che trattano di hardware e software, utilizzabili da milioni e milioni di persone. L’azienda cerca di migliorare sempre più i propri software, e per fare ciò cerca di fare pieno affidamento agli sviluppi sull’intelligenza artificiale. Proprio riguardo ciò, ieri sera è stato trasmesso in streaming l’evento Search On 2020, per raccontare le ultime novità legate al mondo della Ricerca Google e i progressi fatti grazie all’intelligenza artificiale, un elemento ormai sempre più indispensabile in tutti i settori.

Le novità emerse dal Google Search On 2020

Sono numerose e svariate le attività e miglioramenti ottenuti grazi ai progressi con l’intelligenza artificiale. Ecco i principali:

– Identificare i contenuti chiave di un video: L’intelligenza artificiale analizzerà gli aspetti semantici dei video e ne identificherà le scene chiave, permettendo così di cercare all’interno del video come se si trattasse di capitoli in un libro, aspetto che può essere utile anche in ambito lavorativo.

– Accedere alle informazioni più utili durante COVID–19: sono stati realizzati una serie di miglioramenti per permettere alle persone di avere informazioni importanti durante la pandemia, oltre ovviamente a tutte le misure di prevenzione e comportamenti consigliati per evitare di contagiarsi.

– Navigare in 3D per comprendere meglio ciò che si cerca: è stata migliorata ed ampliata la navigazione in 3D, per esempio con Lens o Google Search, per rendere ancor più semplice e funziona l’esecuzione di attività, come per esempio vedere un prodotto dalla propria casa-

– Cerca una canzone con la voce: l’intelligenza artificiale è usata in grande quantità anche negli smartphone. Grazie all’apposito assistente Google basta accennare una canzone, anche con parole sbagliate, e lui troverà il brano che si vuole cercare, facilitando così la scoperta del titolo e dell’autore.

