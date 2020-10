Spotify risulta essere senza nessun dubbio il servizio di streaming musicale più utilizzato al mondo. Nonostante sia il re indiscusso del mercato, questo non abbassa un minuto la guardia. Nelle scorse ore, un nuovo aggiornamento iOS dell’app ha portato in campo una novità molto importante per tutti i possessori di iPhone e iPad. Stiamo parlando ovviamente, dei widget per iOS 14. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Dopo vari test a riguardo, i widget di Spotify sono finalmente arrivati sui dispositivi Apple con installato iOS 14. Tutto ciò che bisogna fare per utilizzarli è scaricare l’ultima versione dell’app rilasciata per tutti nelle scorse ore. Scopriamo i nuovi widget ne dettaglio.

Spotify: ecco come sono i nuovi widget per iOS 14

La versione che porta in campo i nuovi widget di Spotify su iOS è la 8.5.80. Questi possono essere introdotti nella schermata home semplicemente seguendo la classica procedura spiegata da Apple per i widget nativi. Si può scegliere tra ben 2 differenti taglie di widget per il noto servizio di streaming musicale. Il widget piccolo permette la sola visualizzazione del contenuto in riproduzione. Il widget medio, invece, permette di vedere ben 4 contenuti contemporaneamente.

Ricordiamo che, come tutti i widget, anche quelli di Spotify non sono interagibili. Questi, infatti, permettono solo la visualizzazione dei contenuti, ma non permettono di selezionarli tramite esso. Se si prova a cliccare su uno qualsiasi dei widget, infatti, si viene automaticamente riportati all’interno dell’app. Quale sarà il riscontro degli utilizzatori iOS del noto servizio? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: M. H. from Pixabay