Lo scorso 15 settembre, Apple ha tenuto un evento speciale per la presentazione di diversi prodotti. Tra tutti quelli svelati, il nuovo iPad Air risulta essere sicuramente quello più interessante. Il giorno della presentazione, l’azienda non ha comunicato la data ufficiale del lancio, ma si è limitata a dire solamente “ottobre”. Poche ore fa, il mistero è stato svelato.

Ebbene sì, dopo varie supposizioni a riguardo, è stata Apple stessa a svelare la data di lancio ufficiale dei nuovi iPad Air. I nuovi tablet dell’azienda arriveranno nei negozi a partire dal prossimo 23 ottobre, lo stesso giorno di debutto dei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Chi se lo porterà a casa?

Apple: l’iPad Air più rivoluzionario di sempre è in arrivo

Il nuovo iPad Air può considerarsi rivoluzionario sotto molti punti di vista. Questo, infatti, è il primo iPad non pro a montare un display borderless. Forte del potente processore A14 Bionic, presenta anche una feature mai vista prima su nessun prodotto Apple. Stiamo parlando, ovviamente, del Touch ID integrato nel tasto di accensione. Come già detto, l’innovativo tablet arriverà negli store a partire dal 23 ottobre, tuttavia, è possibile preordinarlo fin da ora sia sullo store ufficiale di Apple che su Amazon.

Ricordiamo che iPad Air arriva in ben 5 colorazioni differenti (grigio siderale, argento, rosa, verde, celeste) e in 2 tagli di memoria (64 GB, 256 GB). Come al solito, sarà possibile scegliere tra la versione solo Wi-Fi e Wi-Fi + LTE. Il prezzo base (solo Wi-Fi, 64 GB) è di 669,00 euro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com