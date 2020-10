Pare che Apple si stia riprendendo alla grande dall’emergenza Covid-19. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, la casa potrebbe tenere un nuovo evento di presentazione il prossimo 17 novembre. Questa volta, il protagonista sarà un nuovo, o dei nuovi, Mac. Andiamo a scoprire i primi dettagli a riguardo.

A dare la notizia dell’arrivo di un nuovo evento di Cupertino, il noto leaker Jon Prosser. Questo, ha fatto sapere che la casa della mela morsicata opterà per un evento simile a quelli già visti negli ultimi due mesi per togliere i veli sul primo Mac dotato di processore Apple Silicon. In quanti lo acquisteranno?

Apple: il primo Mac con processore Silicon in arrivo il 17 novembre

Ebbene sì, pare proprio che il primo Mac dotato di processore Apple Silicon sia alle porte. Nel corso del WWDC, l’azienda della mela morsicata aveva annunciato l’arrivo dei primi Mac dotati di tale processore entro la fine dell’anno. Sembra che manchi poco all’annuncio ufficiale. Stando a quanto riportato da Jon Prosser, Apple terrà l’atteso evento il prossimo 17 novembre. Questo non si è soffermato solo a svelare la data dell’evento, ha addirittura previsto anche quella in cui questo verrà annunciato, il 10 novembre. Sarà davvero così?

Ciò che al momento rimane in dubbio è se l’evento si concentrerà su un solo dispositivo o su più di uno. E’ molto probabile che uno dei Mac protagonisti dell’evento sarà il MacBook Pro da 16 pollici. Questo, infatti, non viene aggiornato da un anno esatto. É ora che Apple gli dia una rinfrescata per farlo rimanere al passo coi tempi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com