Con il distacco sociale e il protocollo di permanenza a casa sollecitati come contromisura contro il Covid-19, coloro che hanno la possibilità di lavorare da casa stanno iniziando ad adattarsi a gestire i propri doveri quotidiani in un nuovo ambiente. Sebbene ci siano alcuni vantaggi nel lavorare comodamente da casa, può essere un po’ difficile canalizzare lo stesso livello di concentrazione che si può ottenere dal proprio ufficio.

Fortunatamente, il rivenditore giapponese Sanwa Direct ha ideato la soluzione perfetta per aiutarci a mantenere la concentrazione mentre lavoriamo da casa: una tenda da smartworking che funge da spazio di lavoro personale. Vedetelo insomma come una sorta di mini ufficio in casa.

Il luogo perfetto per il lavoro da casa o per il proprio spazio privato personale

La tenda chiamata 200-TENT001-T viene confezionata in modo compatto in una borsa (dove può essere riposta), ma è facilmente configurabile in una cabina opaca che può contenere un computer e una sedia, rendendola perfetta non solo per il lavoro, ma anche per giochi o semplicemente per il relax privato senza distrazioni.

La tenda può essere ordinata da Sanwa Direct al prezzo di 7.980 yen (circa 64 €). Se state cercando di rimanere concentrati e praticare un po’ di distacco sociale mentre lavorate da casa, o avete semplicemente bisogno di uno spazio di gioco personale, la tenda 200-TENT001-T potrebbe essere il vostro nuovo migliore amico!

Ph. Credit: Sanwa Direct