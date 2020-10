Una delle funzionalità più utili di Google Maps, in particolare in quest’era di distanze sociali, è la capacità di sapere quanto è impegnato un ristorante o un altro locale prima di arrivare. Presto, Google Maps sarà in grado di mostrare quanto è occupato un luogo direttamente nella visualizzazione della mappa.

Google Maps offre da tempo indicatori di attività, la capacità di sapere approssimativamente quante persone si trovano in un determinato luogo e persino di confrontarlo con la normale quantità di persone in quel giorno e in quel momento. Allo stato attuale, è necessario fare clic o toccare l’elenco di una particolare posizione su Google Maps per trovare l’indicatore di attività.

Una funzione particolarmente utile in questo periodo di pandemia

In seguito all’ evento Search On ospitato da Google, il responsabile della ricerca Prabhakar Raghavan, responsabile della Ricerca e dell’Assistente, ha riferito che gli indicatori di attività saranno presto visibili direttamente sulla mappa. Come è stato mostrato in una demo simulata, Google Maps inserirà gli indicatori sotto i nomi delle località. Questo dovrebbe aiutare a rendere più facile vedere quali posti evitare quando si cerca di mantenere un adeguato distanziamento sociale, o anche solo per sedersi a un tavolo più velocemente.

Allo stesso modo, Google Maps su Android e iOS sarà in grado di mostrare quanto è impegnato un luogo quando stiamo navigando verso quella location. Per quanto riguarda l’arrivo di queste nuove posizioni per gli indicatori di attività di Google Maps, l’unica sequenza temporale fornita da Google è stata un generico “presto”.

Ph. Credit: 9to5google