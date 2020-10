BrainBox AI, leader nella tecnologia degli edifici autonomi, annuncia il lancio delle sue rivoluzionarie soluzioni, basate sull’intelligenza artificiale, nel mercato italiano dell’immobiliare commerciale. L’annuncio include i dettagli di due accordi che vedranno BrainBox AI gestire oltre 65.000 metri quadrati di immobili commerciali e ad uso uffici.

Una tecnologia unica che combina algoritmi per gestire un edificio in modo autonomo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Utilizzando l’Intelligenza Artificiale per prevedere il carico termico di un edificio, la tecnologia di BrainBox AI consente al sistema HVAC di un edificio di funzionare autonomamente, in tempo reale.

L’IA utilizzata per rendere gli edifici autonomi

Ciò porta ad un risparmio sui costi energetici totali fino al 25%, ottenibile in meno di 3 mesi, con una riduzione del 20-40% di carbonio e un aumento del 60% del comfort degli occupanti. Gli operatori possono anche ottenere un miglioramento del 50% dei costi operativi e di manutenzione.

“Il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano il 45% dell’energia utilizzata negli immobili commerciali e i sistemi HVAC tradizionali stanno raggiungendo il limite di come tale utilizzo possa essere ottimizzato“, ha affermato Sam Ramadori, Direttore Operativo di BrainBox AI. “Con il controllo dei costi e l’attenzione per l’ambiente che è, ora, ai massimi storici, dobbiamo adottare nuovi modi per ridurre l’impronta energetica degli immobili commerciali e come conseguenza contribuire alla lotta contro il cambio climatico.”

L’espansione in Italia consentirà di aiutare un numero maggiore di operatori immobiliari a gestire meglio il consumo dei costi energetici degli edifici. Gli edifici gestiti in modo autonomo grazie all’intelligenza artificiale rappresentano un’innovazione dirompente che consente un notevole risparmio energetico. Ciò si ottiene aggiungendo un ulteriore livello di intelligenza ai sistemi di controllo HVAC esistenti, consentendo di passare da una gestione dei sistemi HVAC di tipo reattiva ad una predittiva.

Questo tipo di controllo proattivo degli edifici è particolarmente importante per i proprietari e glioperatori di immobili commerciali soprattutto a causa dell’impatto della pandemia globale che sta costringendo a rivedere il modo di lavorare e utilizzare gli edifici.